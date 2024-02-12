Знаменитая спортсменка оскандалилась. Назвала Федерера величайшим, но потом оправдывалась

Горнолыжница Линдси Вонн не лучшим образом справилась с наплывом фанатов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на своей странице в соцсети.

Многократная чемпионка мира, обладательница золотой медали Олимпиады-2010, легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн на днях покаталась в горах с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером. 39-летняя Вонн завершила карьеру в 2019-м. Она следит за многими видами спорта, однако теннис занимает особое место в её сердце. Поэтому времяпрепровождение с Федерером было очень важным для американки. Линдси опубликовала эмоциональный пост в соцсетях.

«Я наконец-то покаталась на лыжах вместе с моим другом Роджером. Да, с Роджером Федерером! Мне нужно немного времени, чтобы осмыслить, что это вообще для меня значит. Я уже много лет уважаю Роджера как спортсмена, филантропа и потрясающего чемпиона. Обычно те, на кого равняешься, в итоге так или иначе разочаровывают, но не Роджер. Родж – воплощение настоящего спортсмена и чемпиона во всех смыслах.

Мы так давно говорили о том, чтобы вместе покататься на лыжах, что я уже не была уверена, что все получится. Но мы здесь: закончившие с большим спортом, катающиеся и наслаждающиеся жизнью! Спасибо за воспоминания, Родж. Ты и твоя семья — одни из самых добрых, и не важно, что говорит статистика, ты всегда будешь величайшим в истории. Потому что твой вклад значит гораздо больше, чем числа. Я – просто одна из миллионов, на которые ты влияешь. Желаю тебе всего наилучшего, мой друг», — написала Вонн.

Роджер Федерер и Линдси Вонн катаются на лыжах Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Довольно трогательный пост Линдси, который вроде как не должен вызывать волну агрессии. Однако многие любители тенниса не могли пройти мимо того, что Вонн считает Федерера величайшим в истории. Конечно, в первую очередь разочарованными её публикацией остались фанаты Новака Джоковича (24-кратный чемпион ТБШ) и чуть в меньшей степени Рафаэля Надаля (выиграл 22 мэйджора).

Под постом Линдси в соцсети X (ранее Twitter), где у неё насчитывается 992 тыс. подписчиков, появились сотни оскорбительных комментариев в адрес спортсменки. Ведь Вонн не просто назвала Федерера величайшим, но ещё и подчеркнула своё пренебрежение к статистике, в чём многие усмотрели завуалированный выпад в адрес Джоковича и Надаля, которые превосходят Роджера не только по выигранным «Шлемам», но и по результатам личных встреч. Относительно умеренные и конструктивные критики указывали именно на этот момент в качестве главной ошибки Линдси.

Американская спортсменка быстро отреагировала на волну возмущения, заметно укоротив текст публикации.

«Наконец-то мне удалось покататься на лыжах с моим другом Роджером Федерером. Прекрасные воспоминания», — вот так выглядел отредактированный пост Вонн после удаления всех спорных и эмоциональных утверждений.

Линдси Вонн не лучшим образом справилась с наплывом хейтеров на своей странице в соцсети Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Тем не менее Линдси сделала только хуже. Атака хейтеров не прекратилась, а, наоборот, усилилась. К списку недовольных добавились поклонники Роджера, которые обвиняли горнолыжницу в отказе от собственных слов под давлением фанатов Джоковича и Надаля. Вонн в конечном счёте полностью удалила пост о катании на лыжах с Федерером.

Через какое-то время Вонн поняла, что нужно объяснить свой поступок.

«Величайший — это субъективная характеристика. Что делает кого-то великим? Статистика? Рекорды? Влияние? Характер? Всё вышеперечисленное? У людей есть разные мнения, и это нормально. Мой величайший, возможно, не ваш величайший. Всегда будут споры, но мнение — это всего лишь мнение, и каждый имеет на него право. Меня не вынудили удалить пост, я просто не хотела, чтобы негативные комментарии портили воспоминания. И я никого не сравнивала. Просто отдавала должное своему другу, который очень повлиял на мою жизнь. Все сходят с ума, когда речь заходит о величайшем. А для меня Роджер может быть величайшим, что бы ни говорили другие люди», — написала Вонн.

Роджер Федерер и Линдси Вонн Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Стоит отметить, что Вонн удалила свой пост только в X (ранее Twitter). В своей самой крупной соцсети, где у неё 2,2 млн подписчиков, Линдси оставила в неизменном виде публикацию о том, что считает Федерера величайшим. Там хейтеры были не столь активными.

Вонн вполне здраво объяснила ситуацию. Она имеет полное право считать Роджера Федерера величайшим теннисистом в истории. Тем не менее спортсменка всё-таки пошла на поводу у критиков, корректируя, а затем и вовсе удаляя сообщение о Роджере в X. Это было не лучшее решение.

Если Линдси сильно волнует мнение окружающих, то в таком случае следовало избегать множества эмоциональных фраз в первоначальном сообщении. Ведь Вонн отлично знает, что значат дебаты о величайшем в том или ином виде спорта.

В прошлом десятилетии Линдси считалась лучшей горнолыжницей в истории, но в последнее время её достижения стала затмевать соотечественница Микаэла Шиффрин. В частности, в январе 2023 года Шиффрин побила рекорд Вонн по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам среди женщин (83 против 82). Сама Линдси недавно назвала Шиффрин величайшей горнолыжницей всех времён, но всё-таки это, скорее, было дежурным комплиментом. У фанатов своё мнение на этот счёт, единогласного вознесения кого-либо на вершину нет.

Кроме того, с 2013 по 2015 год Линдси встречалась с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом, который тоже многими называется величайшим в своём виде спорта. Она должна понимать, насколько это чувствительная тема – бесспорное вознесение кого-либо в ранг абсолютно лучшего. Раньше Линдси в этом плане была более осмотрительной. Ещё полгода назад она не выделяла кого-то из «Большой тройки».

«Я считаю, что есть трое величайших. Роджер, Новак и Рафа. Три короля. Все они потрясающие», — написала Вонн в соцсетях.

Новак Джокович и Линдси Вонн во время Уимблдона-2023 Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Какого-то негатива у Вонн к Джоковичу нет. Она не раз отмечала Новака в соцсетях, поддерживала его различные высказывания о теннисе. Вонн и Джокович встретились на Уимблдоне-2023 и по-дружески поговорили.

Новак назвал Линдси легендарной спортсменкой, которая его вдохновляет. Горнолыжница отметила, что провела волшебное время, общаясь с Джоковичем. Просто в посте о Федерере Вонн немного перестаралась с эмоциональными эпитетами.

Янник Синнер и Линдси Вонн Фото: Из личного архива Янника Синнера

У Линдси Вонн много друзей в теннисном мире, но на лыжах она чаще всего катается с Янником Синнером. Итальянец родился в Южном Тироле и когда-то занимался зимним видом спорта, в соцсетях он не раз публиковал совместные фото с Линдси.

Недавно Вонн делала комплименты Синнеру, который выиграл свой первый турнир «Большого шлема» на Australian Open – 2024. Она отмечала его хладнокровие и бесстрашие на корте, а также заявила, что Янник очень напоминает ей Федерера. Главное, чтобы в будущем Вонн излишне не расхваливала Синнера, избегая наплыва недовольных фанатов условного Карлоса Алькараса в свои соцсети. Случай с публикацией о Федерере наверняка станет хорошим уроком для Линдси.