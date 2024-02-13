«Ждём, когда она сделает сырники». Тренер Соболенко рассказал о забавной традиции команды

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, рассказал о сформировавшихся в их команде традициях.

«Если в Майами живём у Арины, то чуть больше общаемся. Нас четверо — Арина, Андрей, я, Джейсон — так что не особо тесно. У неё там дом, а у нас, наверное, что-то типа традиции: мы всегда ждём, когда она сделает сырники. Нет-нет, не каждый день, но мы закидываем идейку: «Сырничков что-то захотелось». И вот… Готовит. И салаты, и рыба, и фирменная овсяная каша. По-разному. Мы всегда стараемся что-то друг другу приготовить», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Антоном Дубровым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 13 февраля, в 10:00.