Тренер Дубров — о лидерстве в WTA: очень хотелось закончить год на первой строчке

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров заявил, что в прошлом году целью было не просто стать первыми в мире, но и закончить год на первом месте в рейтинге.

«Из-за того, что это было впервые, нам очень хотелось быть первыми в мире. Только когда попадаешь на первую строчку, у тебя [появляется] желание там остаться, закрепиться. Хотя это не совсем правильная формулировка. У нас было больше желания закончить год на первой строчке – не получилось.

Гарантий, опять же, нет. Думаю, в следующий раз в подобной ситуации мы поступим по-другому в отношении к этому. Потому что, думаю, основная тема со всеми титулами, победами, матчами — это фокус. Он должен быть только на том, как тебе стать лучше, как совершенствоваться. И когда ты выходишь на турнир, твоя основная цель — следующий соперник. Ты выходишь с планом, с пониманием, что нужно уметь адаптироваться к тому, что не получается. И всё. Больше ничего.

Всё остальное — титулы, первая строчка, регалии — это лишь результат того, насколько ты сильнее соперника. Потому что тебя больше забирают эмоции и мысли о том, что тебе хочется, – оно и так есть. Но если ты не переключаешь свой фокус… Мне очень понравились слова Новака про менталку: «Кто сказал, что повезло, что я с этим родился? Я это тренирую, изучаю, то есть я осознаю момент, что все мы люди, у нас переключается внимание, мы входим в негатив, думаем о большом». То есть фокус блуждает, как бы ты не хотел. И как раз-таки разница в том, как быстро ты его направишь в нужное русло. Если направил фокус на свою игру, а на заднем фоне всё остальное, — у тебя больше контроля. Опять же, гарантий нет. Но у тебя здесь есть преимущество, больше шансов. Поэтому нужно двигаться в эту сторону», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.