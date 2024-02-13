Тренер Дубров: мы пока не нащупали лимита Соболенко

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров объяснил, за счёт чего в теннисе добиваются результатов.

«Это и победа характера: а чем ты способен жертвовать? Пожертвовать, в первую очередь, своим комфортом во всех смыслах: пропускаешь дни рождения, свадьбы. У тебя должна быть и дисциплина: тебе нужно вставать, питаться, спать как надо, восстанавливаться и все процедуры делать, ездить 45 недель в году. Это всё жертвы. То, что тебе нужно куда-то полететь, с кем-то не увидеться и при этом испытывать дискомфорт на тренировках такого уровня, чтобы тебе на матче было легче. Потом нужно ещё и на матче испытывать такой дискомфорт под большим стрессом и ожиданиями. И это всё – вообще не гарант того, что что-то у тебя получится. Поэтому не все готовы рисковать, ведь это же физически тоже очень тяжело. Не дай бог ещё какая-то травма вылезет. Некоторые находят свои лимиты и в них живут, выступают.

По крайней мере мы пока его не нащупали. Если бы мы его нащупали, то об этом уже говорили с ней. Я считаю, что этот лимит есть у всех. Просто у кого-то он может быть до конца жизни, а у кого-то лимит попасть в сотку, на все «Шлемы» – и гуд! Хватит.

Я не считаю, что Арина относится к лимитированным. Пока что так ощущаю. Я надеюсь, что у неё так же. Говорить об этом нормально. Даже когда с ней работал психолог, и Арина начинала подниматься в рейтинге, у неё была цель – попасть в сотку. Не мечта, но большая цель. Тогда психолог спросила: «Почему не в десятку? Почему в сотку?».

И когда Арина попала в топ-100, она такая: «Ты сама начинаешь себя недооценивать, не понимаешь, что всё на самом деле реально»», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.