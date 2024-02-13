«Во 2-й раз было немного проще». Тренер Соболенко сравнил эмоции от двух титулов АО

Антон Дубров, тренер двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» белоруски Арины Соболенко, ответил, отличались ли эмоции от победы подопечной на Открытом чемпионате Австралии – 2024 от прошлогоднего, дебютного триумфа на ТБШ.

«Когда выигрываешь, это уже буря эмоций. Когда выигрываешь первый «Шлем», то либо из-за того, что входишь в состояние неведения, либо потому, что ты так сильно этого хочешь – это более эмоционально. Второй раз был не менее желанен, но из-за того, что ты уже был на этом месте, немного легче потом: «Окей, что дальше?» То есть у тебя уже нет ощущения, что чего-то такого достиг. После первого казалось: «Блин, как круто! Цель достигнута». И нужно какое-то время, чтобы вернуться в реальность и сказать, что нельзя достигнуть цели, пока ты играешь. Поэтому, наверное, проще. Правда, проще уже после АО. Во время турнира, во время этого финала, во время этого матчбола совсем не просто», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Антоном Дубровым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 13 февраля, в 10:00.