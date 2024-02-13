Тренер Соболенко – о целях на сезон: могу ответить как Джокович в прошлом году

Тренер Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о целях на текущий сезон.

Могу ответить как Новак в прошлом году! Но я не буду (смеётся). Когда его спросили, был ли это его лучший сезон (имеется в виду 2023-й: три «Шлема» и финал. – Прим. «Чемпионата»), он ответил – нет. Это естественное желание, и оно, мне кажется, у всех есть: выиграть максимальное количество турниров, в которых он принимает участие. Особенно ТБШ.

Это не озвучивается в команде. Нет такого, что всё – это наша цель. Это то, что написано у каждого на вымышленном холодильнике в голове: наша цель – это победа. Но это лишь наше желание, а наш путь и шаги отличаются.

Первостепенная задача сейчас – это подготовиться к турнирам в Дубае, Индиан-Уэллсе, Майами. Цель на сезон – усовершенствовать то, что нам хочется, чтобы уметь адаптироваться под соперников.

К примеру, в прошлом сезоне у нас было много матчей с Леной и Игой. Наша задача – суметь на хорошем уровне с хорошими соперниками держать контроль своей игры и совершенствовать для того, чтобы быть лучше. В этом году, сравнивая с прошлым, хочется, чтобы нас, если и будут обыгрывать, то по игре, а не потому, что мы не смогли что-то сделать. Если у Арины что-то будет не получаться, хочется, чтобы она оставалась этим сложным соперником для оппонента и продолжала играть от себя. Требовать такого уровня и контроля, при котором она будет диктовать происходящее на корте. Хочется ещё большего контроля и отсутствия ожиданий от результата. Чтобы была осознанность и в то же время автоматика на корте. Чтобы получалось то, что мы тренируем, но, чтобы она при этом умела переключать передачи. Тогда думаю, у неё будет меньше эмоциональных затрат, больше контроля и шансов на победу», – сказал Антон Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.