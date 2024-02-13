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Анастасия Потапова проиграла Плишковой во втором раунде турнира в Дохе

Анастасия Потапова проиграла Плишковой во втором раунде турнира в Дохе
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Сегодня, 13 февраля завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Плишковой. Поединок завершился со счётом 1:6, 7:5, 4:) в пользу Плишковой

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Плишкова сделала шесть подач навылет, Потаповой удалось сделать только одну. У обеих теннисисток допущены двойные ошибки: семь у россиянки и девять у чешки. Плишкова реализовала 50% брейкпоинтов (8 из 16), Потапова 46% (6 из 13).

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 17:20 МСК
Анастасия Потапова
34
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 4
6 		5 6
         
Каролина Плишкова
59
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Напомним, что ранее теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Потапова в этом сезоне ещё не добиралась выше 1/4 финала ни в одном из турниров. В недавно прошедшем турнире в Абу-Даби она отказалась от участия, в Линце проиграла в четвертьфинале Екатерине Александровой, а на Australian Open — 2024 выбыла в первом круге.

Теннисистке из Чехии удалось дойти до финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния), где она проиграла румынской спортсменке Ане Богдан. В остальных турнирах сезона 2024 Плишкова не поднималась выше третьего круга. На Australian Open — 2024 она также выбыла в первом круге.

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