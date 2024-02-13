Анастасия Потапова проиграла Плишковой во втором раунде турнира в Дохе

Сегодня, 13 февраля завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Плишковой. Поединок завершился со счётом 1:6, 7:5, 4:) в пользу Плишковой
Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Плишкова сделала шесть подач навылет, Потаповой удалось сделать только одну. У обеих теннисисток допущены двойные ошибки: семь у россиянки и девять у чешки. Плишкова реализовала 50% брейкпоинтов (8 из 16), Потапова 46% (6 из 13).
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
Напомним, что ранее теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Потапова в этом сезоне ещё не добиралась выше 1/4 финала ни в одном из турниров. В недавно прошедшем турнире в Абу-Даби она отказалась от участия, в Линце проиграла в четвертьфинале Екатерине Александровой, а на Australian Open — 2024 выбыла в первом круге.
Теннисистке из Чехии удалось дойти до финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния), где она проиграла румынской спортсменке Ане Богдан. В остальных турнирах сезона 2024 Плишкова не поднималась выше третьего круга. На Australian Open — 2024 она также выбыла в первом круге.
- 13 февраля 2024
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
19:07
-
19:00
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:50
-
17:30
-
14:39
-
13:20
-
12:50
-
12:28
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
11:09
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
08:15
-
03:55
- 12 февраля 2024
-
23:47
-
23:20
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:00
-
22:00