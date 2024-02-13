Анастасия Мыскина: проще всего найти виноватого в тренере

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина высказалась о тенденции к частой смене тренеров в современном теннисе.

«Чем больше и дольше люди работают вместе, тем это правильнее. Понятно, что бывают проблемы. Но только долгосрочная работа может дать результат. Многие спортсмены всегда ищут виноватого где-то. Проще всего найти в тренере. А сейчас в мире всё быстро и скоротечно. Теннисисты пытаются соответствовать, и это выливается в смену тренеров», — сказала Мыскина в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. На протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».