Джокович не приедет на товарищеский матч по футболу России и Сербии

Первая ракетка мира в одиночном разряде Новак Джокович из Сербии не сможет приехать на товарищеский матч между Россией и Сербией. По словам главы ФТР Шамиля Трапищева, приехать на игру серб не сможет из-за плотного календаря игр.

«У Джоковича два турнира в США подряд, где он выступает. Новак просто физически не сможет вырваться на футбол» — приводит слова Трапищева ТАСС.

Напомним, что матч между сборными командами России и Сербии должен состояться 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». В марте в США состоятся два турнира серии «Мастерс» — в Индиан-Уэллсе, он продлится с 6 по 17 марта. В Майами, который придёт с 20 по 31 марта.

Известно, что сам Джокович любитель футбола и поклонник сербского футбольного клуба «Црвена звезда» и португальской «Бенфики». Отец Джоковича любит «Милан» и любовь к этому футбольному клубу передал и сыну.