Рууд рассказал о различиях в игре Джоковича и Алькараса

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением об игре серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

«Карлос и Новак в каком-то смысле играют в похожий теннис. Есть только одна вещь, которую они делают противоположно. Я имею в виду, у них есть почти все удары из книги. Но Карлос, возможно, играет на более высокой скорости и может ещё ускориться. Но они оба великолепно двигаются. Трудно найти их слабые места. И Карлос, и Новак обладают хорошим ударом. Алькарас, возможно, больше играет справа, Джокович защищается слева. Они достаточно хороши и у сетки.

Матчи Новака и Карлоса всегда хороши, на любом турнире. Это всегда зрелищно и интересно. Думаю, болельщики получают удовольствие от этого противостояния. И кто знает, сколько лет оно продлится», — приводит слова Рууда Tennis Infinity.