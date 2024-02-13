Алькарас: Джокович и Синнер — соперники, которых хочу обыграть не только я, но и остальные

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о главных соперниках в туре.

«Джокович и Синнер — соперники, которых хочу обыграть не только я, но и все остальные теннисисты в туре. Они оба сейчас на вершине. Но любой соперник способен сделать матч сложным. Я много думаю о Звереве, потому что у него хорошая статистика в личных встречах со мной», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Алькарас выступит на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), который проходит с 12 по 18 февраля. Испанский теннисист является действующим чемпионом этих соревнований. Он начнёт свой путь на турнире в Буэнос-Айресе с матча второго круга.