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Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом на турнире в Роттердаме

Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом на турнире в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима на турнире в Роттердаме (Нидерланды) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5.

Роттердам. 2-й круг
14 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
28
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 6 5
3 		7 8 7
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. За это время Рублёв выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету канадца 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге турнира Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.

Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Янника Синнера.

Календарь матчей турнира в Роттердаме
Турнирная сетка турнира в Роттердаме
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