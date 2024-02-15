Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом на турнире в Роттердаме
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Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима на турнире в Роттердаме (Нидерланды) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5.
Роттердам. 2-й круг
14 февраля 2024, среда. 23:30 МСК
28
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. За это время Рублёв выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету канадца 20 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем круге турнира Рублёв встретится с австралийцем Алексом де Минором.
Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Янника Синнера.
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