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Ван де Зандсхулп — о поражении от Синнера: больше не стоит выступать на турнирах с Янником

Ван де Зандсхулп — о поражении от Синнера: больше не стоит выступать на турнирах с Янником
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66-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал поражение от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Синнера.

«Чему я научился в этом матче? С этого момента мне больше не стоит участвовать в турнирах, где играет Синнер. С этим ничего нельзя поделать. Я рассчитывал, что после Открытого чемпионата Австралии Янник будет более спокойным. Но, к сожалению, он во всеоружии», — приводит слова ван де Зандсхулпа Ziggo Sport Totaal.

Следующим соперником Синнера в Роттердаме станет бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис (WC, в данный момент он занимает 70-ю строчку рейтинга ATP).

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