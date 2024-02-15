Павлюченкова впервые с 2021 года вышла в полуфинал турнира WTA-1000

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в первый с 2021 года полуфинал турнира категории WTA-1000.

Это произошло в Дохе (Катар). В четвертьфинальном раунде Павлюченкова со счётом 7:5, 6:4 обыграла финалистку Открытого чемпионата Австралии – 2022, бывшую седьмую ракетку мира американку Даниэль Коллинз (Q). Также по ходу соревнований в Дохе 32-летней россиянке удалось обыграть соотечественницу Дарью Касаткину (11), украинку Марту Костюк и чешку Маркету Вондроушову (6).

Отметим, что в последний раз Павлюченкова добиралась до полуфинала турнира WTA-1000 в 2021 году, в Мадриде (Испания). Тогда она уступила белоруске Арине Соболенко.