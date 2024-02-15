Роналдиньо посетил матч Елены Рыбакиной на теннисном турнире в Дохе

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетил полуфинальный матч теннисного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором встретились чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и представительница Канады Лейла Фернандес.

Встреча теннисисток закончилась победой Елены Рыбакиной. За выход в финал турнира в Дохе представительница Казахстана сразится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Напомним, Роналдиньо выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2008 год. Месси дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в 2005 году. За период выступлений в каталонском клубе бразильский нападающий сыграл 207 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 94 голами и 70 результативными передачами.