Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал турнира в Роттердаме, уступив Алексу де Минору

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в трёх сетах четвертьфинала проиграл 11-й ракетке мира из Австралии Алексу де Минору. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. По ходу матча Рублёв выполнил пять эйсов и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету де Минора — девять подач навылет и два нереализованных брейк-пойнта. Также каждый из спортсменов в этой встрече допустил по три двойные ошибки.
В полуфинале соревнований Алекс де Минор встретится с 13-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым. Это будет шестой матч теннисистов друг с другом: ранее австралиец побеждал трижды (Антверпен-2020, Монреаль-2022 и Барселона-2023), а болгарин выигрывал дважды (US Open — 2019 и Роттердам-2023).
- 16 февраля 2024
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