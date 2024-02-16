Де Минор — о матче с Димитровым: завтра мой день рождения, надеюсь, он будет добрее ко мне

Австралийский теннисист Алекс де Минор, 11-я ракетка мира, высказался о встрече с 13-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), пошутив, что в этом году, как и в прошлом, спортсмены играют матч друг с другом в день рождения австралийца, 17 февраля.

«Я играл с ним в свой день рождения, и Григор был достаточно груб, потому что он обыграл меня, когда у меня были два матч-пойнта (смеётся). Я играю с ним завтра, и это снова будет мой день рождения, поэтому я надеюсь, что он будет немного добрее к мне. Посмотрим», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.

Напомним, на турнире в Роттердаме в 2023 году Григор Димитров обыграл Алекса де Минора в четвертьфинале.