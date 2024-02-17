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Впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

Впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного игрока с одноручным бэкхендом
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С момента начала составления рейтинга ATP в 1973 году в топ-10 непрерывно входил как минимум один теннисист с одноручным бэкхендом, однако в понедельник, 19 января, после еженедельного обновления рейтинга таких игроков не останется.

По итогам этой недели греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с марта 2019 года покинет топ-10 рейтинга. Его место займёт австралиец Алекс де Минор.

Болгарин Григор Димитров, также обладающий одноручным ударом слева, мог вернуться в топ-10, однако на турнире в Роттердаме он уступил де Минору в полуфинале (4:6, 3:6).

Прогнозируемый топ-10 ATP на понедельник, 19 февраля (согласно лайв-рейтингу ATP):

  1. Новак Джокович [двуручный бэкхенд]
  2. Карлос Алькарас [двуручный бэкхенд]
  3. Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд]
  4. Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд]
  5. Андрей Рублёв [двуручный бэкхенд]
  6. Александр Зверев [двуручный бэкхенд]
  7. Хольгер Руне [двуручный бэкхенд]
  8. Хуберт Хуркач [двуручный бэкхенд]
  9. Алекс де Минор [двуручный бэкхенд]
  10. Тейлор Фритц [двуручный бэкхенд]
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