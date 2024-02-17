Впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

С момента начала составления рейтинга ATP в 1973 году в топ-10 непрерывно входил как минимум один теннисист с одноручным бэкхендом, однако в понедельник, 19 января, после еженедельного обновления рейтинга таких игроков не останется.

По итогам этой недели греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с марта 2019 года покинет топ-10 рейтинга. Его место займёт австралиец Алекс де Минор.

Болгарин Григор Димитров, также обладающий одноручным ударом слева, мог вернуться в топ-10, однако на турнире в Роттердаме он уступил де Минору в полуфинале (4:6, 3:6).

Прогнозируемый топ-10 ATP на понедельник, 19 февраля (согласно лайв-рейтингу ATP):

Новак Джокович [двуручный бэкхенд] Карлос Алькарас [двуручный бэкхенд] Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд] Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд] Андрей Рублёв [двуручный бэкхенд] Александр Зверев [двуручный бэкхенд] Хольгер Руне [двуручный бэкхенд] Хуберт Хуркач [двуручный бэкхенд] Алекс де Минор [двуручный бэкхенд] Тейлор Фритц [двуручный бэкхенд]