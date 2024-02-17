Впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного игрока с одноручным бэкхендом

С момента начала составления рейтинга ATP в 1973 году в топ-10 непрерывно входил как минимум один теннисист с одноручным бэкхендом, однако в понедельник, 19 января, после еженедельного обновления рейтинга таких игроков не останется.
По итогам этой недели греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с марта 2019 года покинет топ-10 рейтинга. Его место займёт австралиец Алекс де Минор.
Болгарин Григор Димитров, также обладающий одноручным ударом слева, мог вернуться в топ-10, однако на турнире в Роттердаме он уступил де Минору в полуфинале (4:6, 3:6).
Прогнозируемый топ-10 ATP на понедельник, 19 февраля (согласно лайв-рейтингу ATP):
- Новак Джокович [двуручный бэкхенд]
- Карлос Алькарас [двуручный бэкхенд]
- Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд]
- Даниил Медведев или Янник Синнер [оба — двуручный бэкхенд]
- Андрей Рублёв [двуручный бэкхенд]
- Александр Зверев [двуручный бэкхенд]
- Хольгер Руне [двуручный бэкхенд]
- Хуберт Хуркач [двуручный бэкхенд]
- Алекс де Минор [двуручный бэкхенд]
- Тейлор Фритц [двуручный бэкхенд]