Стефанос Циципас впервые с марта 2019 года покинет топ-10 рейтинга ATP

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с марта 2019 года покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произойдёт после обновления рейтинга в грядущий понедельник, 19 февраля.

25-летний Циципас беспрерывно пребывал в мировом топе на протяжении почти пяти лет.

Напомним, Циципас потерял большое количество очков, так как не смог защитить финал Открытого чемпионата Австралии – 2022, который проиграл сербу Новаку Джоковичу. На Australian Open – 2024 Стефанос дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6 проиграл американцу Тейлору Фритцу.

В данный момент в лайв-рейтинге Циципас занимает 11-ю строчку, уступая 10-й ракетке мира Фритцу 10 очков.