Александрова уступила Френх в матче первого круга турнира в Дубае
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Соперницей россиянки в матче первого круга была польская теннисистка Магдалена Френх (52-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу спортсменки из Польши. Александрова оформила два эйса, но допустила восемь двойных ошибок. Френх сделала одну подачу навылет и совершила две двойные.
Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Магдалена Френх
М. Френх
Во втором круге польская теннисистка сыграет с победительницей встречи Петры Мартич (Хорватия) и Кэролайн Доулхайд (США). Призовой фонд турнира в Объединённых Арабских Эмиратах составляет $ 3 211 715.
Комментарии
- 18 февраля 2024
-
12:03
-
11:45
-
11:09
-
11:09
-
06:08
-
05:52
-
02:47
-
02:06
-
00:50
-
00:27
-
00:24
-
00:06
- 17 февраля 2024
-
23:11
-
23:04
-
22:19
-
21:48
-
21:22
-
20:46
-
20:33
-
19:38
-
18:48
-
18:41
-
17:12
-
16:38
-
14:30
-
13:38
-
12:23
-
12:00
-
11:56
-
11:42
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:38
-
06:50
Партнерский контент