Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александрова уступила Френх в матче первого круга турнира в Дубае

Александрова уступила Френх в матче первого круга турнира в Дубае
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей россиянки в матче первого круга была польская теннисистка Магдалена Френх (52-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу спортсменки из Польши. Александрова оформила два эйса, но допустила восемь двойных ошибок. Френх сделала одну подачу навылет и совершила две двойные.

Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2024, воскресенье. 10:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Во втором круге польская теннисистка сыграет с победительницей встречи Петры Мартич (Хорватия) и Кэролайн Доулхайд (США). Призовой фонд турнира в Объединённых Арабских Эмиратах составляет $ 3 211 715.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android