Александрова уступила Френх в матче первого круга турнира в Дубае

Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей россиянки в матче первого круга была польская теннисистка Магдалена Френх (52-я ракетка мира). Матч, продолжавшийся 1 час 36 минут, завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3 в пользу спортсменки из Польши. Александрова оформила два эйса, но допустила восемь двойных ошибок. Френх сделала одну подачу навылет и совершила две двойные.

Во втором круге польская теннисистка сыграет с победительницей встречи Петры Мартич (Хорватия) и Кэролайн Доулхайд (США). Призовой фонд турнира в Объединённых Арабских Эмиратах составляет $ 3 211 715.