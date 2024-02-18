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Ига Свёнтек назвала команду звёзд из теннисистов

Ига Свёнтек назвала команду звёзд из теннисистов
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек составила команду звёзд NBA из теннисистов.

«Я из Европы. Я не смотрю НБА. Ну, я бы выбрала себя, Арину Соболенко, Джоковича, Синнера, Алькараса, Елену Рыбакину и Онс Жабер. Это очевидный ответ. А, и ещё Рафу», — сказала Свёнтек.

Напомним, завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события. На этой неделе Ига Свёнтек третий раз подряд выиграла на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

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