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Кудерметова — Ястремская: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

Кудерметова — Ястремская: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
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19 февраля 2024 года состоится поединок первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

За выход во второй круг соревнований поспорят российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 29-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская. Матч поставлен третьим запуском на корте номер 1 «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся около 13:00 мск.

Между собой спортсменки встречались три раза. Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Вероники Кудерметовой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Даяна Ястремская.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 13:20 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Напомним, призовой фонд турнира в Объединённых Арабских Эмиратах составляет $ 3 211 715.

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