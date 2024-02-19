Кудерметова — Ястремская: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
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19 февраля 2024 года состоится поединок первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
За выход во второй круг соревнований поспорят российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 29-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская. Матч поставлен третьим запуском на корте номер 1 «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся около 13:00 мск.
Между собой спортсменки встречались три раза. Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Вероники Кудерметовой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Даяна Ястремская.
Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 13:20 МСК
19
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
|1
|2
|3
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29
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Напомним, призовой фонд турнира в Объединённых Арабских Эмиратах составляет $ 3 211 715.
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