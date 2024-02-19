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Вероника Кудерметова прервала серию из четырёх поражений подряд

Вероника Кудерметова прервала серию из четырёх поражений подряд
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прервала серию из четырёх поражений подряд на уровне WTA.

Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге соревнований Кудерметова (13) со счётом 6:0, 1:6, 6:0 обыграла 29-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую. Следующей соперницей россиянки в Дубае станет румынка Сорана Кырстя.

Кудерметова неудачно начала сезон 2024. На турнирах в Брисбене и Аделаиде россиянка не доходила дальше третьего круга. Выступление на Открытом чемпионате Австралии для Вероники также получилось провальным (она проиграла в первом же раунде швейцарке Виктории Голубич). Также безуспешно для Кудерметовой прошли турниры в Дохе и Абу-Даби.

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