Крутит роман с чемпионом ТБШ, имеет много денег. Где сейчас теннисная красотка Сабатини

Лучшая теннисистка в истории Аргентины Габриэла Сабатини завершила карьеру в 1996 году. Ей тогда было всего лишь 26 лет. Габриэла добилась многого – выиграла US Open – 1990, два Итоговых (1988, 1994) и 27 турниров WTA в одиночном разряде в целом (ещё 14 в парном), взяла серебряную медаль Олимпиады (1988), была третьей ракеткой мира, заработала $ 8,8 млн призовых. В 2006 году она стала первой аргентинкой, включённой в Зал славы тенниса.

Список достижений Сабатини мог впечатлять ещё больше, но ей в какой-то степени не повезло. Прайм-тайм Габриэлы совпал с периодом доминирования Штеффи Граф и Моники Селеш. Сабатини играла очень классно, но всё-таки немного уступала этим суперзвёздам. Габриэла ушла из тенниса по причине частых травм, однако, как позже признавалась теннисистка, психологические трудности и падение мотивации из-за частых поражений от Граф и Селеш в битве за титулы тоже сыграли в этом роль.

Сабатини ни капли не жалеет о раннем завершении карьеры. Ещё в конце 1980-х Габриэла основала именной бренд духов, который пользуется спросом в Аргентине и Южной Америке по сей день. Текущее состояние Сабатини оценивается в $ 8 млн. Частично его формируют сбережения с теннисных призовых, но постоянный доход от продажи парфюмерии помогает Габриэле ни в чём себе не отказывать и вести роскошный образ жизни.

У Сабатини есть элитная недвижимость в Буэнос-Айресе, Бока-Ратоне (штат Флорида, США) и Пфеффиконе (недалеко от Цюриха, Швейцария). В основном она находится у себя дома в Аргентине. Габриэла часто ходит на светские мероприятия в столице, является уважаемой персоной на родине. В центре Буэнос-Айреса стоит её статуя, а рядом памятники культовых спортсменов-соотечественников Лионеля Месси, Диего Марадоны (футбол), Гильермо Виласа (теннис) и Роберто Де Виченцо (гольф).

Габриэла Сабатини во время игровой карьеры Фото: Clive Brunskill/Allsport

В 2019 году Сабатини получила от ITF награду имени Филиппа Шатрье за достижения на корте и за его пределами. В частности, была отмечена её благотворительная деятельность совместно с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Габриэла помогает нуждающимся в бедных странах, но не забывает и о самой себе.

Сабатини получает от жизни максимальное удовольствие. Габриэла очень любит длительные велопрогулки, в том числе в горах. В паузах между активным отдыхом она просто веселится на различных морских курортах по всему миру, ходит на футбольные матчи, посещает гонки Формулы-1.

Габриэла Сабатини ведёт активный образ жизни после завершения карьеры Фото: Из личного архива Сабатини

Не забывает Сабатини и о родном виде спорта. Иногда она участвует в выставочных матчах, а также следит за основными событиями в мире тенниса. На днях Габриэла появилась на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе. Она встретилась со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который сенсационно проиграл в полуфинале чилийцу Николасу Харри и не смог защитить титул. А ещё просто наслаждалась баталиями на корте и вызвала восторженную реакцию публики во время попадания в кадр во время трансляции.

«Аргентинская королева в доме», — написал аккаунт Tennis TV в соцсети X (ранее Twitter), публикуя видео с улыбчивой Сабатини на трибунах.

Габриэла Сабитини на турнире в Буэнос-Айресе Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В X у Сабатини 189 тысяч подписчиков. В этой соцсети она главным образом размещает сообщения о теннисе. Самые свежие её публикации – репост видео с самой собой на турнире в Буэнос-Айресе, поздравление сборной Аргентины с победой над Казахстаном и выход в финальную часть Кубка Дэвиса в сентябре, признательность недавно завершившему карьеру Федерико Дельбонису, тёплые слова в адрес чемпионов Australian Open – 2024 Арины Соболенко и Янника Синнера.

В самой крупной соцсети у Сабатини 488 тысяч подписчиков. Здесь Габриэла больше рассказывает про себя. Публикует фото с отдыха и светских мероприятий, раскрывает подробности личной жизни. Последний аспект очень интересный. Ещё во время игровой карьеры аргентинская теннисная красотка встречалась с принцем Монако Альбертом, актёром Микки Рурком, экс-президентом США (на тот момент просто крупным предпринимателем) Дональдом Трампом, певцом Майклом Болтоном, теннисистами Анри Леконтом и Генри-Гильермо Ролданом. Продолжительных отношений не получалось. С Трампом роман продлился всего месяц в 1989 году, когда тот завершал бракоразводный процесс со своей первой женой Иваной. Дональд вскоре после расставания с Габриэлой начал встречаться с Марлой Мейплз, ставшей его второй женой. Отношения с другими возлюбленными у Сабатини длились чуть дольше, но ненамного.

Аналогичная ситуация была после завершения карьеры. В конце 1990-х Сабатини встречалась с немецким певцом Ховардом Карпендейлом и аргентинским телеведущим Лео Монтеро. Позже ей приписывали связь с различными американскими и европейскими бизнесменами. Опять же, ничего серьёзного не получилось. Около года назад Сабатини удивила именем своего нового парня. Им стал легендарный аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро, который младше неё на 18 лет.

В аргентинских СМИ в начале 2023 года стала появляться информация, что Сабатини и дель Потро встречаются. Хуан-Мартин завершил карьеру в феврале 2022-го из-за постоянных травм, но позже совершал попытку вернуться, чтобы выступить на US Open – единственный турнир «Большого шлема», который он выиграл в 2009 году. Сабатини помогала дель Потро в тренировочном процессе, за этот период они сблизились. 9 июля прошлого года они фактически подтвердили свои отношения.

Габриэла Сабатини и Хуан-Мартин дель Потро сблизились во время совместных тренировок Фото: Из личного архива Сабатини

«В такие моменты, когда я смотрю на тебя, понимаю, как тебя люблю! Я так сильно тебя люблю!» — написала Сабатини в соцсети под фото романтического ужина с дель Потро.

«Ты лучшая в мире. Я тебя люблю», — такая подпись была под аналогичным снимком, который разместил в своём профиле Хуан-Мартин.

Габриэла Сабатини и Хуан-Мартин дель Потро за романтическим ужином Фото: Из личного архива Сабатини

Впоследствии Сабатини и дель Потро опубликовали множество совместных фото. Они не трубят о своём романе в медиа, но ясно дают понять, что состоят в отношениях.

Дель Потро во многом похож на Сабатини в спортивном и жизненном отношении. Особенно поражают теннисные сходства. Хуан-Мартин тоже был максимум третьей ракеткой мира. Он взял один «Шлем», тот же US Open (2009). Причём в своём финале в 1990-м Габриэла одолела Граф, считавшуюся лучшей теннисисткой той эпохи. А дель Потро победил Роджера Федерера, обладавшего аналогичным статусом в конце 2010-х.

Габриэла Сабатини и Хуан-Мартин дель Потро Фото: Из личного архива Сабатини

Дель Потро выиграл более двух десятков турниров на уровне ATP (2022). Завоевал серебряную медаль Олимпиады в 2016-м. Правда, в отличие от Габриэлы, у него ещё есть бронза Игр (2012). Ушёл из тенниса довольно рано из-за травм, как и Сабатини. При этом тоже мог бы добиться большего, но выступал в эпоху Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, из-за чего ограничился относительно скромным послужным списком.

Вне корта дель Потро – практически копия Сабатини. У Хуан-Мартина ни с кем не завязывались долгосрочные отношения. Актрисы Сюзана Хименес, Камила Веласко, Лола Безерра, модели Химена Кампизи, Лучиана Салазар, Джулия Роден, София Хименес, Стефани Демнер, Ориана Барке, певица Химена Барон – список тех, с кем он встречался за последние полтора десятилетия. Как нетрудно предположить, мало с кем он пробыл больше года. Некоторые девушки обвиняли Хуан-Мартина в изменах.

Хуан-Мартин дель Потро со своей бывшей девушкой Софией Хименес Фото: Из личного архива Сабатини

Возможно, роман Сабатини и дель Потро тоже будет не слишком продолжительным, однако в данный момент легенды аргентинского тенниса счастливы вместе. Скорее всего, они и сошлись, потому что никто не рассчитывает на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе.

Сейчас Сабатини 53 года. Детей у неё нет. Очевидно, что в таком возрасте она уже не планирует их заводить и просто хочет жить для себя. Зато Габриэла близко общается со своей племянницей 27-летней Орианой Сабатини, которая помолвлена со звёздным аргентинским футболистом «Ромы» Пауло Дибалой.

Габриэла Сабатини, Ориана Сабатини и Пауло Дибала Фото: Из личного архива Сабатини

Сабатини выступала в WTA-туре всего 11 лет в эпоху Граф и Селеш, но оставила значимый след в истории женского тенниса. За это её любят в Аргентине и уважают во всём мире. Приятно отметить, что Сабатини всё ещё сохраняет связь с теннисом и следит за всеми важными событиями в нём.

В данный момент Габриэла не знает забот, получает от жизни максимальное удовольствие и отлично выглядит в своём возрасте, не хуже многих голливудских звёзд. Наверняка всё так и будет продолжаться в обозримом будущем.