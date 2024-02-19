Арина Соболенко: потрясающе, что я могу помогать другим, исправляя свои ошибки. Это мечта

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что её статус в спорте позволяет подавать пример окружающим.

«Это меня вдохновляет. Я знаю, как трудно исправить что-то в жизни, в теннисе. Потрясающе знать, что, исправляя свои ошибки, ты помогаешь другим. Это просто мечта. Я рада быть примером для подражания. Всегда с радостью общаюсь, помогаю. Это потрясающе (улыбается)»,- сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга турнира в Дубае Соболенко (2) сразится с хорваткой Донной Векич. Это будет первый матч Арины после победного Открытого чемпионата Австралии.