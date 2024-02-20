Арина Соболенко проиграла Донне Векич в матче второго круга турнира в Дубае

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Хорватии Донны Векич (31-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 в пользу хорватской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболенко восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.