Арина Соболенко проиграла Донне Векич в матче второго круга турнира в Дубае
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В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Хорватии Донны Векич (31-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 в пользу хорватской спортсменки.
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Векич в этой встрече 14 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Соболенко восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 11:45 МСК
31
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|3
|0
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
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