Свёнтек переиграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/8 финала полька со счётом 6:1, 6:4 обыграла 20-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

По ходу противостояния Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В матче 1/4 финала польская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия, 35) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7). Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.