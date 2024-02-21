Свёнтек переиграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае
Поделиться
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/8 финала полька со счётом 6:1, 6:4 обыграла 20-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.
Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 18:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
20
Элина Свитолина
Э. Свитолина
По ходу противостояния Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В матче 1/4 финала польская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия, 35) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7). Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.
Комментарии
- 21 февраля 2024
-
19:57
-
19:35
-
18:21
-
18:04
-
17:18
-
16:57
-
16:36
-
16:34
-
16:11
-
15:45
-
15:26
-
14:15
-
13:20
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
11:32
-
11:07
-
11:03
-
10:14
-
09:59
-
09:54
-
09:43
-
09:35
-
09:14
-
07:08
-
04:27
-
00:33
-
00:19
-
00:02
- 20 февраля 2024
-
22:13
-
21:49
-
21:29
-
21:16
-
20:30
Партнерский контент