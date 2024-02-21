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Свёнтек переиграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Свёнтек переиграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/8 финала полька со счётом 6:1, 6:4 обыграла 20-ю ракетку мира из Украины Элину Свитолину. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Элина Свитолина
20
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

По ходу противостояния Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В матче 1/4 финала польская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия, 35) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7). Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.

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