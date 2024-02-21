«Мы не избавимся от Свёнтек в роли первой ракетки?» Реакция фанатов на поражение Соболенко

Болельщики в соцсетях отреагировали на поражение второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Белоруска проиграла хорватской теннисистке Донне Векич со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6.

«Боже, мы никогда не избавимся от Свёнтек в качестве первой ракетки мира, не так ли?» — написал один из болельщиков в соцсетях.

«Бублик»? Серьёзно, Арина?» — озадаченно прокомментировал исход третьего сета другой пользователь.

«Соболенко, когда ты сказала, что хочешь приблизиться к Иге в том, что касается «бубликов», я не думал, что ты это имеешь в виду», — написал фанат.

«Непоследовательность Соболенко постоянна», — отметил другой болельщик.

«Вот что происходит, когда Арина получает достойную соперницу на старте турнира. Донна не пустяк», — прокомментировал пользователь.