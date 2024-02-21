Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, уверенно обыграв Гаске

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/8 финала россиянин со счётом 6:3, 6:4 обыграл 126-ю ракетку мира 37-летнего француза Ришара Гаске. Встреча продлилась 57 минут.

Андрей Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаске два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче 1/4 финала российский теннисист сыграет с 18-летним чехом Якубом Меншиком, который переиграл британца Энди Маррея со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Меншик в Дохе впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP-тура.