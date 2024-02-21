Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, уверенно обыграв Гаске

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, уверенно обыграв Гаске
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/8 финала россиянин со счётом 6:3, 6:4 обыграл 126-ю ракетку мира 37-летнего француза Ришара Гаске. Встреча продлилась 57 минут.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 20:15 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ришар Гаске
130
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Андрей Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаске два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче 1/4 финала российский теннисист сыграет с 18-летним чехом Якубом Меншиком, который переиграл британца Энди Маррея со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4). Меншик в Дохе впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP-тура.

Материалы по теме
Рублёв/Хачанов и Синнер/Сонего выступят в парном разряде на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android