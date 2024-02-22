«Hala Madrid!» Карен Хачанов поприветствовал Кака, который пришёл на его матч в Дохе

Бывший игрок «Реала» и сборной Бразилии Кака посетил матч серебряного призёра Олимпиады-2020, 17-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинальном раунде турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Напомним, Хачанов за выход в полуфинал соревнований боролся с 43-й ракеткой мира из Финляндии Эмилем Руусувуори. Однако Кака не смог в полной мере насладиться теннисом, так как соперник россиянина снялся с поединка ещё в первом сете, при счёте 0:3.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Хачанов же отдал должное Кака в своей послематчевой речи. «С нетерпением жду встречи с одним из самых особенных игроков (в сторону Кака). Hala Madrid!» — сказал россиянин.