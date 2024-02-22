Рублёв и Хачанов снялись с четвертьфинала турнира в Дохе

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не выступят в парном турнире в Дохе, сообщает официальный сайт ATP Tour.

Их соперники — уругваец Ариэль Бехар и чех Адам Павлашек без борьбы вышли в полуфинал, где сыграют с британцем Джейми Марреем и новозеландцем Майклом Винусом.

Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар) Рублёв уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику (116-я ракетка мира). Матч закончился со счётом 4:6, 6:7. А его соотечественник Хачанов вышел в полуфинал соревнований на отказе финского спортсмена Эмиля Руусувуори (43-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась при счёте 3:0 в пользу российского теннисиста. В полуфинале соревнований российский теннисист встретится с 46-й ракеткой мира, австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.