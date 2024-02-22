Лапко: тренеры называли Соболенко глупой, но сейчас её ничего не может остановить

25-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко, завершившая карьеру в январе 2024 года, порассуждала о карьерном успехе Арины Соболенко.

«Тренеры Арины называли её глупой. Специалисты считали, что Соболенко никогда ничего не добьется. Да, действительно, она могла распсиховаться, у неё мог лететь мяч параллельно корту в фон. Но это никогда не исключало того, что она всегда очень много работала. Она себя теннису посвящала больше, чем на 100, 200, даже на 1000%. Впоследствии она просто пошла как танк. Она поняла, что, пробраться туда, на вершину, является реальным.

Я не думала, что Арина в итоге может оказаться в топ-20, в топ-10… Но я всегда знала, что Соболенко – это крепкий игрок сотни. Когда Арина попала в топ-100, я поняла, что она сможет взобраться и на другой уровень. У Соболенко очень сильная база, сама Арина не травмируется. У неё имеется абсолютный запас здоровья. Её ничего не может остановить. Её ни один тренер не остановит. Я считаю, что даже он не нужен Соболенко", — приводит слова Лапко Metaratings.by.