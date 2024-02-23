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Каспер Рууд переиграл Нуну Боргеса и вышел в полуфинал турнира в Мексике

Каспер Рууд переиграл Нуну Боргеса и вышел в полуфинал турнира в Мексике
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Сегодня, 23 февраля, состоялся матч в рамках четвертьфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в котором сошлись норвежец Каспер Рууд (12-я ракетка мира) и португалец Нуну Боргес (47). Победу одержал Рууд со счётом 6:3, 6:2.

Лос-Кабос. 1/4 финала
23 февраля 2024, пятница. 01:10 МСК
Нуну Боргес
47
Португалия
Нуну Боргес
Н. Боргес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут. За это время Каспер совершил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. Боргес, в свою очередь, сделал пять эйсов, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

В полуфинале норвежец встретится с победителем пары Стефаноса Циципаса (11) и Александра Ковачевича (100).

Победителем турнира в прошлом году стал Циципас, одолевший в финале Алекса де Минора.

Сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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