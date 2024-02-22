Рублёв неожиданно сорвал русский финал в Дохе! Андрей в 2 сетах проиграл 18-летнему чеху

На турнире серии ATP-250 в Дохе состоялись первые четвертьфиналы с участием россиян. За выход в полуфинал в четверг, 22 февраля, поборолись Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Хачанов очень удачно начал встречу, сразу взял игру в свои руки, дважды брейканул и повёл со счётом 3:0. После этого Руусувуори, правда, пришлось вызвать на корт врача. После короткой беседы с доктором Эмиль снялся. Как он позже объяснил в социальных сетях – возникли проблемы с поясницей. Всего россиянин и финн провели на корте 13 минут.

Для теннисистов эта встреча была четвёртой, после неё Хачанов повёл со счётом 3:1. В прошлый раз спортсмены встречались на январском турнире в Гонконге. Тогда победу одержал Руусувуори – 7:6, 2:6, 6:2.

Для Хачанова это второй полуфинал в текущем сезоне. В начале февраля россиянин дошёл до 1/2 финала в Марселе, но потерпел там поражение от Григора Димитрова (7:6, 4:6, 6:7). За выход в финал турнира в Дохе Карен, занимающий в рейтинге ATP 17-е место, поборется с 46-й ракеткой мира Алексеем Попыриным.

Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) провёл сегодня с Якубом Меншиком (116) полноценную четвертьфинальную встречу. Поначалу ни один из теннисистов не зарабатывал шансы на брейк, но в седьмом гейме Андрей наошибался, подарил сопернику два брейк-пойнта и смог отыграть лишь один из них. Чех повёл – 4:3.

В следующем гейме Рублёв заработал шанс сделать обратный брейк, но не воспользовался им и продолжил играть из позиции догоняющего. Меншик забрал первый сет со счётом 6:4, хотя по количеству невынужденных ошибок россиянин не слишком опережал чеха – четыре его неточности против одной у Якуба.

Якуб Меншик Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Казалось, что Рублёв в четвёртом гейме второго сета наконец нашёл ключ к игре соперника на его подаче. Андрей повёл с тремя брейк-пойнтами, но, увы, не смог реализовать ни один из них: Меншик вовремя вернулся в строй и отыгрался с 0:40. На следующей подаче Якуба россиянин снова попытался брейкануть, но всё безуспешно. Слишком убедителен был чех в своих геймах.

К концу второй партии розыгрыши становились всё дольше, а Рублёв всё чаще стал играть в ожидании ошибки от соперника. Напряжение было колоссальным, но Меншик справлялся с ним чуть лучше, чем россиянин: за два сета Андрей не реализовал ни один из шести брейк-пойнтов! Так или иначе, исход второй партии решился на тай-брейке, где Рублёв сопротивлялся, отыграл один матчбол, но не смог дотянуть до победы. Юный чех выходит в полуфинал, переиграв пятую ракетку мира со счётом 6:4, 7:6 (6).

Для Меншика это вторая крупная победа подряд, благодаря чему он дебютирует в топ-100 рейтинга ATP и как минимум займёт 94-ю строчку. В прошлом раунде 18-летний чех и финалист юниорского AO-2022 переиграл Энди Маррея в тяжёлом трёхсетовике – 7:6, 6:7, 7:6. В полуфинале Якуб поборется с победителем встречи Уго Умбер – Гаэль Монфис.