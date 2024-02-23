Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис: рад двигаться дальше на турнире в Дохе, но очень скучаю по дочери

Гаэль Монфис: рад двигаться дальше на турнире в Дохе, но очень скучаю по дочери
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над соотечественником Уго Умбером в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) и выход в полуфинал соревнований.

«Это было непросто, но матч получился отличным. Уго, возможно, сыграл хуже, чем я ожидал. У меня всё сложилось лучше. Я очень доволен выступлениями здесь. Рад, что хорошо играю. Но я очень скучаю по своей маленькой дочке. Прошло много времени с тех пор, как я её видел. Дни кажутся всё более длинными, но мы справляемся. Я рад двигаться дальше на турнире, но мне не терпится увидеть дочь», — приводит слова Монфиса L'Equipe.

За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (1).

Материалы по теме
37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android