37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе
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Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В четвертьфинальном поединке Монфис (WC), занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут.
Доха (м). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 20:05 МСК
18
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
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68
Гаэль Монфис
Г. Монфис
В рамках встречи Монфис семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (1).
Комментарии
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