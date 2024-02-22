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37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе

37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе
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Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном поединке Монфис (WC), занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут.

Доха (м). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 20:05 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
68
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

В рамках встречи Монфис семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (1).

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