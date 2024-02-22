37-летний Гаэль Монфис стал полуфиналистом турнира в Дохе

Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал одним из полуфиналистов турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном поединке Монфис (WC), занимающий 68-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:2, 6:4 обыграл 18-ю ракетку мира соотечественника Уго Умбера (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 11 минут.

В рамках встречи Монфис семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в финал турнира в Дохе Монфис сразится со 116-й ракеткой мира, 18-летним чехом Якубом Меншиком, который ранее сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублёва (1).