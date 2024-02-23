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Монфис — о встрече с 18-летним Меншиком: это заставляет чувствовать себя невероятно старым

Монфис — о встрече с 18-летним Меншиком: это заставляет чувствовать себя невероятно старым
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Бывшая шестая ракетка мира, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался о предстоящей встрече с 18-летним чешским спортсменом Якубом Меншиком в полуфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Я его немного знаю. Якуб отличный парень, очень талантливый. Он быстро достигнет вершины. Мой тренер изучит его игру и подскажет мне, что делать. Якуб — настоящий спортсмен. Впервые я увидел его на челленджере в прошлом году в Чехии. Смотрел, как он играет. Сейчас я вижу его прогресс. В туре есть несколько молодых теннисистов, которые показывают успехи в очень молодом возрасте. Это классно. Круто иметь возможность бороться с молодёжью. Но это заставляет меня чувствовать себя невероятно старым», — приводит слова Монфиса L'Equipe.

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