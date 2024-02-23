Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе

Карен Хачанов — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алексей Попырин в полуфинале турнира в Дохе.

Доха (м). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Хачанов. При этом Карен оба раза побеждал на решающем тай-брейке — в Дубае-2021 и в Роттердаме-2022. Алексей же взял верх в Токио-2023.

В финале турнира в Дохе победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция). Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля.

Материалы по теме
Видео
«Hala Madrid!» Карен Хачанов поприветствовал Кака, который пришёл на его матч в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android