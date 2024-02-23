Карен Хачанов — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алексей Попырин в полуфинале турнира в Дохе.

По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Хачанов. При этом Карен оба раза побеждал на решающем тай-брейке — в Дубае-2021 и в Роттердаме-2022. Алексей же взял верх в Токио-2023.

В финале турнира в Дохе победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция). Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля.