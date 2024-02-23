Карен Хачанов — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Дохе

Сегодня, 23 февраля, состоится матч 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Алексей Попырин в полуфинале турнира в Дохе.
|1
|2
|3
|
|
По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Хачанов. При этом Карен оба раза побеждал на решающем тай-брейке — в Дубае-2021 и в Роттердаме-2022. Алексей же взял верх в Токио-2023.
В финале турнира в Дохе победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Гаэль Монфис (Франция). Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля.
- 23 февраля 2024
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
12:45
-
12:29
-
12:14
-
11:40
-
11:18
-
09:59
-
09:34
-
08:11
-
02:22
-
00:46
-
00:18
- 22 февраля 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:39
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:51
-
22:43
-
22:43
-
22:25
-
22:12
-
21:47
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
21:00
-
20:51
-
20:51
-
20:42
-
20:39
-
20:33