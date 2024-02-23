Хачанов — Попырин: россиянин ведёт в счёте после первого сета полуфинала турнира в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, выиграл первый сет матча полуфинала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Стартовая партия его встречи с австралийцем Алексеем Попыриным, 46-й ракеткой мира, завершилась со счётом 7:6 (14:12).

Отметим, что первый сет матча длился более одного часа. Прямо сейчас стартует вторая партия встречи.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Карена Хачанова и Алексея Попырина за выход в финал турнира в Дохе.

Во втором матче полуфинала сегодня, 23 февраля, вечером сыграют Гаэль Монфис (Франция, 68) и Якуб Меншик (Чехия, 116).

Призовой фонд турнира в Дохе составляет $ 1,4 млн. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.