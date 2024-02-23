Анна Калинская обыграла Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В полуфинальном матче россиянка со счётом 6:4, 6:4 обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты.
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По ходу противостояния Калинская один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Свёнтек пять эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В матче за титул российская теннисистка сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (26), которая в другом полуфинале одолела румынку Сорану Кырстю.
Турнир в Дубае завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова, которая не приехала защищать титул из-за травмы.
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