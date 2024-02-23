Хачанов высказался о тай-брейке из 26 розыгрышей в первом сете матча с Попыриным

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, высказался о тай-брейке, который он сыграл в первом сете матча полуфинала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар) с 46-й ракеткой мира из Австралии Алексеем Попыриным. Спортсмены провели 26 розыгрышей, победу в первой партии, а затем и в матче забрал россиянин: 7:6 (14:12), 6:2.

«Очень приятно играть перед полными трибунами и с энергией. Это был очень эмоциональный и напряжённый тай-брейк. Сначала он выходил вперёд, потом и я. Одно очко имело решающее значение, и я думаю, что победа в первом сете имела ключевое значение для победы в матче», — приводит слова Хачанова пресс-служба ATP.

В финале Карен Хачанов сыграет со 116-й ракеткой мира из Чехии Якубом Меншиком.