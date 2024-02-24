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Меншик стал первым финалистом турниров ATP, рождённым в 2005 году

Меншик стал первым финалистом турниров ATP, рождённым в 2005 году
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В пятницу, 23 февраля, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик, 116-я ракетка мира, вышел в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в трёх сетах полуфинала обыграв 68-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Чех стал первым финалистом турниров ATP, рождённым в 2005 году.

Сейчас Меншику 18 лет и 5 месяцев, он является самым молодым с 2021 года финалистом турниров ATP и первым из теннисистов 2005 года рождения, дошедшим до решающей стадии соревнований.

За титул Якуб Меншик поборется с 17-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым. Ранее по ходу турнира чех обыгрывал другого россиянина, пятую ракетку мира Андрея Рублёва.

В лайв-рейтинге ATP чешский теннисист уже поднялся на 30 позиций и занимает промежуточное 86-е место.

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