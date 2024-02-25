Дмитриева — о попадании Медведева в топ-3: всё будет зависеть от игры Дани

Советская теннисистка, спортивный комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением насчёт попадания Даниила Медведева в тройку сильнейших мирового рейтинга.

«Всё будет зависеть от игры Дани. Всё в руках Медведева. Нет сомнений, что Синнер будет играть хорошо, но Медведев тоже может играть ничуть не хуже. Россиянину нужно защитить много очков весной, но он наверняка к этому морально готов», — приводит слова Дмитриевой «Матч ТВ».

Сейчас 28-летний российский теннисист занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP и имеет в активе 8265 очков. Его ближайшим соперником является итальянский спортсмен Янник Синнер, который выигрывает у Медведева пять очков.

Напомним, Медведев не выступил на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар), являясь действующим чемпионом этих соревнований.