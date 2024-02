Медведев взял нового тренера. А ведь этот француз раздражал Шарапову и не жаловал Федерера

Бывший французский теннисист Жиль Симон вошёл в команду четвёртой ракетки мира Даниила Медведева. Симон уже неделю работает с россиянином. Жиль Сервара остаётся основным тренером Медведева, а обязанности Симона при этом будут многогранными.

«Как обозначить роль Симона? Не знаю. Консультант, второй тренер, ассистент тренера. Мне всё равно. Важно качество работы, гармония внутри команды и результат. Вот это и будет главным. Всё началось на следующей день после финала US Open, когда я пропустил несколько определённых турниров по личным причинам. Мы это обсуждали и через несколько недель подумали о Жиле Симоне.

Исходя из своего опыта и уровня, Жиль может привнести новое видение и рассказать больше о соперниках Даниила. Он также может помочь сохранить результаты, которых мы с Даниилом достигли за последние семь лет. После недели совместной работы я буду говорить только от себя, но мне интересно смотреть на игру с другого угла», — заявил Сервара.

Прокомментировал назначение Симона и сам Даниил Медведев.

«Симон дополняет команду. В будущем он поможет достигнуть большего, выиграть титулы. С его помощью я стану более сильным игроком. Я знаю Жиля Симона как очень умного игрока, который может помочь мне прогрессировать. В частности я надеюсь улучшить те компоненты своей игры, которые, на мой взгляд, не являются выдающимися. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока всё идёт хорошо. Я надеюсь, что сотрудничество будет долгосрочным, но это зависит от многих факторов. Я до сих пор точно не знаю, какое количество времени он будет проводить со мной. Конечно, чаще я буду ездить с Жилем Сервара, чем с Симоном», — сказал Медведев.

Жиль Симон Фото: Julian Finney/Getty Images

В этом сезоне Симон будет работать с Медведевым как минимум на предстоящем турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), на «Мастерсах» в Мадриде и Париже. На американскую серию турниров, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, с Даниилом поедет Сервара. Сотрудничество сторон только началось, так что в процессе возможны изменения предварительных планов.

Что можно сказать о Жиле Симоне? Это успешный бывший теннисист. Француз был шестой ракеткой мира. Симон выиграл 14 титулов ATP. Самый престижный из них – «пятисотник» в Гамбурге (2011), но также стоит отметить выходы в финалы «тысячников» (Мадрид-2008 и Шанхай-2014). На турнирах «Большого шлема» лучший результат Симона – два четвертьфинала (Australian Open – 2009 и Уимблдон-2015).

Сейчас Симону 39 лет. Он завершил карьеру в конце сезона-2022. В последнем матче в третьем раунде «Мастерса» в Париже уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (1:6, 3:6), но всё равно громко хлопнул дверью на прощание, перед этим выбив именитых американца Тейлора Фритца и британца Энди Маррея.

Симон – один из самых стабильных игроков ATP-тура в новейшей истории. 19 июля 2021 года он в возрасте 35 лет выпал из топ-100 мирового рейтинга. Пробыл там более 15 лет – с 30 января 2006 года. Из на тот момент действующих игроков серия непрерывного пребывания в первой сотне длиннее была только у Ришара Гаске (c 18 апреля 2005 года), Новака Джоковича (c 4 июля 2005-го), Рафаэля Надаля (с 21 апреля 2003-го) и Роджера Федерера (c 11 октября 1999-го).

В активе Симона есть победы над всеми представителями «Большой тройки» — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Причём Рафу и Роджера одолевал в сезоне-2008, когда те были действующими первыми ракетками мира.

У Симона есть преимущество по личным встречам над многими именитыми игроками, когда-либо пребывавшими в топ-10. Особенно заслуживают внимания результаты противостояний с двукратным чемпионом ТБШ Ллейтоном Хьюиттом (4-0) и по иронии судьбы с его новым подопечным Даниилом Медведевым (3-1).

Жиль обыгрывал Даниила на всех покрытиях – грунте Лиона (2017), траве Лондона (2019) и харде Марселя (2020). Только в июне 2022-го Медведев наконец-то «размочил» статистику и в Хертохенбосхе впервые обыграл 37-летнего, уже готовившегося зачехлить ракетку Симона (7:5, 6:4). В первой партии Медведев ушёл со счета 2:5 и отыграл три сетбола. Француз, выигравший первые три встречи против Даниила, был одним из пяти игроков, которые провели больше одного матча с россиянином и никогда ему не проигрывали. Он составил компанию Роджеру Федереру (3-0); Роберто Баутиста-Агуту (3-0), Гидо Пелье (2-0) и Уго Умберу (2-0).

Жиль Симон и Андрей Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В выигрышных противостояниях Симон застал ещё довольно молодого Даниила, который только приближался к стабильности суперзвёздного уровня. Как бы то ни было, россиянина уже тогда было непросто сломить. Симон смог «подобрать ключ» к Медведеву во многом из-за того, что их стили игры очень похожи. Оба предпочитают действовать преимущественно на задней линии, любят тактику изматывания соперников долгими розыгрышами.

Примечательно, что ещё во время игровой карьеры Симон отдавал должное Медведеву и считал его одним из самых совершенных теннисистов в туре.

«Мяч от Даниила летит по-особенному. Особенность в том, что он отскакивает очень низко. Медведев бьёт почти без вращения или даже с обратным. Обычно мяч летит с верхним вращением, а у него – как будто с подрезкой. Мало кто так умеет. Низкий мяч даёт ему преимущество в обороне, потому что он летит долго. И ещё тебе приходится всё время играть из-под сетки, мяч всегда отскакивает низко – и его трудно атаковать. За счёт этого он замедляет игру, поэтому он может держаться глубоко за задней линией. При этом он умеет ускорять мяч. Иначе его всё равно уничтожали бы. Вообще, он интересный игрок, и я быстро начал испытывать симпатию к нему и его стилю. Он невероятно умный, всё понимает. Он шахматист, заранее знает, что произойдёт. В тактическом плане его никто не превзойдёт – потому что он всё замечает и понимает лучше остальных. У людей ушло много времени на то, чтобы понять его стиль игры, потому что они к нему не привыкли. Но игроки уже после одного матча с ним понимали, что он грёбаный гений! Ещё мнё нравится, что атакует он без жестокости, не за счёт грубой силы. Он атакует за счёт ритма, скорости. Он настоящий игрок, который идёт по уникальному пути. За это я его очень уважаю», — сказал Симон во время триумфального для Медведева US Open — 2021.

Это не банальные лестные комплименты. Симон не из тех, кто просто так разбрасывается словами и хвалит кого-то. Он делает это, только когда искренне кем-то восхищается. Даже в отношении представителей «Большой тройки» Жиль был довольно резок. Например, говорил, что огромной ошибкой французского тенниса стала идеализация Федерера. Якобы местных игроков готовили, ориентируясь на пример Роджера. В итоге потеряли 20 лет и вырастили хоть и крепких спортсменов, но не бравших крупные титулы. Рафу он тоже не жаловал. В своей автобиографии Симон рассказывал о слухах, что Надаль употребляет допинг. Правда, потом расшифровал своё мнение и сказал, что только подобным надуманным образом люди объясняли его превосходство над Федерером.

Ещё Симон в ущерб Рафе вступался за Медведева на «Ролан Гаррос» — 2021. Тогда Даниил проиграл восемь из девяти последних матчей на грунте и ни разу не проходил первый круг на «Ролан Гаррос», но был посеян в Париже под вторым номером, выше 13-кратного чемпиона турнира Надаля. Звучало много голосов, что «РГ» должен поступить с посевом так же, как Уимблдон, то есть разработать особую формулу, которая учитывает результаты на покрытии турнира и может не соответствовать рейтингу ATP.

«Нельзя составлять сетку как захочется. Существует рейтинг, очки честно заработаны. Мне нравится такой взгляд на рейтинг. И Даниил заслуживает быть №2. Иначе можно было бы просто брать рейтинг исходя из комментариев в соцсетях», — сказал Симон.

Жиль Симон Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В целом Жиль не подбирал выражений по острым вопросам. Он признавал наличие проблемы договорных матчей в теннисе, критиковал коронавирусные ограничения во время пандемии и систему видеоповтора Hawk-eye, считая её неточной. Ещё Жиль «пошёл против системы», выступая против равенства призовых в мужском и женском теннисе. Симон считал, что представители ATP-тура должны получать больше. Его высказывание об этом во время Уимблдона-2012 вызвало большой резонанс. Особенно разозлились главные звёзды WTA Мария Шарапова и Серена Уильямс, которые конфликтовали между собой, но против Симона выступили единым фронтом.

«Женщины долго боролись за право получать равные призовые с мужчинами. Это было трудно, и никто нас не поддерживал. Мы добились своего не так давно и очень этим гордимся. Мы продолжаем развивать наш спорт. Я уверена, что мои матчи смотрит побольше людей, чем его», – сказала Шарапова.

«Само собой, Марию смотрят больше, чем Симона. Она куда привлекательнее, чем он! Я считаю, что женский теннис великолепен. Настоящая борьба. Я начала играть в теннис в два года. Наверняка он тоже. Я работала не менее упорно, чем он, и не сомневаюсь, что он работает так же много, как я. На профессиональном уровне иначе быть не может. Вместе с тем каждый имеет право на собственное мнение», — заявила Уильямс.

Медведев заявил, что во время работы с Симоном надеется улучшить компоненты своей игры, которые не считает выдающимися. О чём может идти речь? Симон взял пять титулов на грунте. Все они были на турнирах категории 250, но француз в целом неплохо выступал на этом покрытии. В активе Медведева есть «тысячник» в Риме в прошлом году, однако грунт всё ещё очень не нравится Даниилу. Симон отчасти может изменить ситуацию.

Жиль также способен помочь ценными советами по тактике. Он отлично знает, как заставить соперников совершать оплошности. Примечателен случай на Australian Open – 2006. Тогда первая ракетка мира Новак Джокович допустил 100 невынужденных ошибок в матче четвёртого круга с Симоном (6:3, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3). Джокович закончил игру с балансом между виннерсами и невынужденными ошибками «-38». Да, Новак каким-то чудом зацепил победу, но только потому, что AO – его любимый турнир и он один из лучших теннисистов в истории. В большинстве других случаев теннисист проигрывал бы без шансов.

С одной стороны, может показаться, что Симон и Медведев – не совсем идеальная связка из-за схожести игровых стилей. С другой – они мыслят примерно одинаково. Это заметно упростит коммуникацию. В любом случае Медведев принял взвешенное и рациональное решение. Сервара по личным причинам не может постоянно быть с Даниилом. Симон подменит его, когда будет необходимо. Опять же, он однозначно способен помочь Медведеву по вопросам тактики. Даниил выразил уверенность, что будет выигрывать титулы с Симоном. Нет сомнений, что это случится уже в сезоне-2024, если только их сотрудничество не прервётся по каким-то экстренным причинам.