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Дмитриева считает, что Синнер способен стать первой ракеткой мира

Дмитриева считает, что Синнер способен стать первой ракеткой мира
Янник Синнер
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Спортивный комментатор Анна Дмитриева высказала мнение, что 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер способен бороться за первое место в рейтинге ATP.

«Он сейчас на подъёме и не должен сбавить класс. Янник в хорошем состоянии и будет бороться за первую строчку рейтинга. Победы на больших турнира ускользали от Синнера в прошлом и позапрошлом годах. В конце прошлого сезона итальянец нашёл свой теннис, он сейчас в идеальной форме. Синнер не будет довольствоваться третьим местом, его амбиции высоки», — цитирует Дмитриеву «Матч ТВ».

Напомним, сейчас Синнер занимает третью строчку в рейтинге ATP, имея в активе 8270 очков. На первом месте расположился серб Новак Джокович (9855), вторая позиция у испанца Карлоса Алькараса (9105).

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