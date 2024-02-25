Дмитриева считает, что Синнер способен стать первой ракеткой мира

Спортивный комментатор Анна Дмитриева высказала мнение, что 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер способен бороться за первое место в рейтинге ATP.

«Он сейчас на подъёме и не должен сбавить класс. Янник в хорошем состоянии и будет бороться за первую строчку рейтинга. Победы на больших турнира ускользали от Синнера в прошлом и позапрошлом годах. В конце прошлого сезона итальянец нашёл свой теннис, он сейчас в идеальной форме. Синнер не будет довольствоваться третьим местом, его амбиции высоки», — цитирует Дмитриеву «Матч ТВ».

Напомним, сейчас Синнер занимает третью строчку в рейтинге ATP, имея в активе 8270 очков. На первом месте расположился серб Новак Джокович (9855), вторая позиция у испанца Карлоса Алькараса (9105).