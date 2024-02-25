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Арина Соболенко рассказала, когда планирует завести детей

Арина Соболенко рассказала, когда планирует завести детей
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась касательно планов стать матерью.

Соболенко проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». Один из фанатов спросил её: «Арина, ты хочешь детей?»

«Да, конечно! Может через пять лет, может, через десять. Или через три года. Оставлю этот вопрос для решения Вселенной», — ответила подписчику Соболенко.

Напомним, Соболенко уже несколько лет состоит в романтических отношениях с известным белорусским хоккеистом Константином Кольцовым.

Ранее Соболенко (2) провалила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В своём стартовом матче Арина со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла 31-й ракетке мира хорватке Донне Векич. Для белоруски этот турнир стал первым после успешной защиты титула на Открытом чемпионате Австралии.

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