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Новак Джокович произвёл фурор в теннисном сообществе, опубликовав фото с Рафаэлем Надалем во время перелёта в США

Джокович произвёл фурор своим фото с Надалем. Легенды готовятся зажечь на турнирах в США
Михаил Георгиев
Новак Джокович и Рафаэль Надаль
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Соперничество Новака и Рафы рано хоронить. В марте они вполне могут сойтись на корте в Индиан-Уэллсе.

Легендарные теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль встретились спустя долгое время. Пока не на корте, а на самолёте во время перелёта в США.

«Отличная компания на пути в США», — подписал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович совместное фото с 22-кратным победителем мэйджоров Надалем.

«Скоро увидимся», — написал в комментариях аккаунт «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«Есть запасной билет? Это дуэт для путешествий нашей мечты», — отреагировала пресс-служба ATP.

Публикация Джоковичем совместного фото с Надалем стала вирусной и произвела большой фурор в теннисном сообществе. Всё-таки многие фанаты очень хотят увидеть ещё хотя бы одно сражение легенд на корте. Их ожидания вполне могут сбыться.

Фанаты ждут ещё одной встречи Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на корте

Фанаты ждут ещё одной встречи Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на корте

Фото: Michael Dodge/Getty Images

По прилёте в США Новак и Рафа ненадолго разойдутся. Надаль отправится в Лас-Вегас, где 3 марта сыграет против Карлоса Алькараса на выставочном турнире Netflix Slam, Встреча Рафы и Карлоса – главное событие мероприятия, но в целом там скучно не будет. В Вегас приедут действующие звёзды американского тенниса Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, а также легенды прошлых лет Андре Агасси, Энди Роддик, Джим Курье.

Затем Надаль отправится на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где к тому моменту начнёт тренироваться Джокович. Рафа сейчас является 652-й ракеткой мира, так что не такой уж низкой является вероятность его попадания на лидера мирового рейтинга Новака на ранней стадии турнира.

Хотя больших свершений от Надаля в любом случае вряд ли стоит ждать. Испанец вернулся на корт в январе на турнире в Брисбене, пропустив год из-за травм. Провёл три матча, после чего вновь почувствовал проблемы со здоровьем и не поехал на Australian Open. Рафа ещё не готов к большим нагрузкам. Он ясно дал это понять, снявшись с «Мастерса» в Майами, который проходит сразу после Индиан-Уэллса. Похоже, Надаль так и завершит карьеру, не взяв титул в Майами при пяти поражениях в финалах.

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Основную ставку Рафа делает на грунтовую часть сезона. Конечно, в приоритете у испанца «Ролан Гаррос», который покорялся Королю грунта 14 раз. В ещё одну победу 37-летнего страдающего от травм Надаля в Париже верится с трудом, но в его случае на 100% зарекаться не стоит.

Джокович в то же время едет на турниры «Солнечного дубля» в качестве одного из фаворитов. Новак брал Индиан-Уэллс пять раз, а Майами – шесть. Его ждёт непростая борьба с Янником Синнером, Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом, хотя последний уж слишком часто стал разочаровывать качеством своей игры после победы над Джоковичем в пятисетовом финале Уимблдона-2023.

Новака переполняет жажда реванша после поражения от Синнера в полуфинале Australian Open – 2024. Он отдыхал в феврале и набирался сил в горах Южного Тироля. Перед этим серб в последний раз был там в 2020 году, после чего выдал мощный отрезок и практически собрал календарный «Шлем» в сезоне-2021.

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Стоит отметить, что Джокович не играл в Индиан-Уэллсе и Майами с 2019 года из-за коронавирусных ограничений. Сейчас на территорию США можно въезжать без вакцинации, так что все барьеры перед Новаком сняты. Это ещё один дополнительный стимул. В прошлом году Джокович после перерыва вернулся на «Мастерс» в Цинциннати и на US Open в Нью-Йорке, забрав оба турнира, которые не являются для него самыми удобными по карьере.

Лидерству Джоковича в рейтинге ATP ничего не угрожает, потому что он не защищает очки. В общем, Новак должен выйти на корт без всякого опасения потерять статус первой ракетки мира и с огромным желанием разочаровать скептиков, которые уже успели списать его со счетов после поражения от Синнера в Мельбурне.

Конечно, будет круто, если при этом Джокович пересечётся с Надалем в Индиан-Уэллсе. Новак станет абсолютным фаворитом и почти наверняка не позволит Рафе сравнять счёт по личным встречам (сейчас серб ведёт 30-29). Тем не менее в потенциальном сражении с Джоковичем у Надаля будет особая мотивация. Как минимум подпортить нервы Новаку он способен даже в своём нынешнем состоянии. Возможно, взять сет или хотя бы затянуть серба в тай-брейк.

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Приятно, что Джокович опубликовал дружелюбное фото с Надалем во время перелёта. Это снимет некоторую напряжённость между игроками, Рафа и Новак обменивались завуалированными словесными выпадами в конце прошлого года. Недавно Надаль всё-таки признал Джоковича величайшим теннисистом без каких-либо оговорок, но затем скандальное интервью дал его дядя Тони, пожелав сербу травмы перед Олимпиадой в Париже. Новак не обратил внимания на высказывание Тони Надаля и не затаил обиду на его племянника, поступив взвешенно и благоразумно.

Март будет очень интересным для любителей тенниса. От Новака ждут больших побед, а от Рафы – просто самого факта возвращения на корт. Если испанец при этом ещё и покажет солидный результат в Индиан-Уэллсе, то возобновятся разговоры о его способности взять «Шлем» на «Ролан Гаррос». В общем, камбэк Надаля – однозначно положительный и интригующий момент для всего теннисного сообщества.

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