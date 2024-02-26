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Иван Гахов уступил 547-й ракетке мира на турнире серии «челленджер» в Руанде

Иван Гахов уступил 547-й ракетке мира на турнире серии «челленджер» в Руанде
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176-я ракетка мира Иван Гахов из России уступил итальянцу Габриэле Пеннафорти, занимающему 547-ю строчку рейтинга ATP, в первом круге грунтового турнира серии «челленджер» в Кигали (Руанда).

Матч продлился 2 часа 59 минут и завершился со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца. По ходу встречи первый сеяный Гахов выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Пеннафорти пять эйсов, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных

23-летний Пеннафорти провёл дебютный матч в основных сетках турнира серии «челленджер», а также впервые сыграл с соперником из топ-400 рейтинга. Во втором раунде грунтового турнира в Руанде он встретится с французом Корентеном Денолли или аргентинцем Эрнаном Касановой.

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