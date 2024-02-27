Даниил Медведев поделился ощущениями от первого матча после Australian Open

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ощущениями от первого матча после длительной паузы. Сегодня, 27 февраля, в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) он одолел представителя Казахстана Александра Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5.

«Александр играл круто — особенно во втором сете. Я провёл хороший гейм, когда он подавал на сет. Потом вытащил тяжёлый гейм на собственной подаче. В целом доволен своим уровнем, ведь возвращаться после травмы нелегко. Пытаешься сразу начать играть в свою игру, но это непросто. Рад обыграть такого сильного соперника. Если берёшь запланированный перерыв на неделю или две, то возвращаться проще. Конечно, нужно время, чтобы почувствовать игру. Я брал перерыв на полторы недели, но сегодня у меня получилось сконцентрироваться, и я очень доволен», — сказал россиянин в интервью на корте.

Турнир категории АТР-500 в Дубае продлится до 2 марта. Призовой фонд составляет $ 2 941 785.