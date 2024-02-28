Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

11-я ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько, на котором посеян под шестым номером. В матче первого круга норвежец обыграл в трёх сетах американца Кристофера Юбэнкса, занимающего в рейтинге ATP 34-ю строчку — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Рууд шесть раз подал на вылет при двух двойных ошибках, допустил семь невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Юбэнкс выполнил 10 эйсов, допустил три двойных ошибки на подаче при 14 невынужденных и не получил за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Рууд сыграет с победителем матча между Душаном Лайовичем из Сербии (55-й в мировой классификации) и получившим уайлд-кард 18-летним мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (700-й в рейтинге ATP).