Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

11-я ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько, на котором посеян под шестым номером. В матче первого круга норвежец обыграл в трёх сетах американца Кристофера Юбэнкса, занимающего в рейтинге ATP 34-ю строчку — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|3
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Рууд шесть раз подал на вылет при двух двойных ошибках, допустил семь невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Юбэнкс выполнил 10 эйсов, допустил три двойных ошибки на подаче при 14 невынужденных и не получил за матч ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Рууд сыграет с победителем матча между Душаном Лайовичем из Сербии (55-й в мировой классификации) и получившим уайлд-кард 18-летним мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (700-й в рейтинге ATP).
- 28 февраля 2024
-
07:41
-
06:54
-
05:18
-
04:30
-
00:13
- 27 февраля 2024
-
23:26
-
22:59
-
22:54
-
21:54
-
21:47
-
21:11
-
21:00
-
20:27
-
20:18
-
19:43
-
19:31
-
19:03
-
18:56
-
18:46
-
17:50
-
17:41
-
17:31
-
17:10
-
16:54
-
16:30
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:18
-
14:25
-
13:56
-
13:38
-
13:15
-
12:34