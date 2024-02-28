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Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

Каспер Рууд обыграл Кристофера Юбэнкса и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько
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11-я ракетка мира Каспер Рууд вышел во второй круг турнира ATP-500 в мексиканском Акапулько, на котором посеян под шестым номером. В матче первого круга норвежец обыграл в трёх сетах американца Кристофера Юбэнкса, занимающего в рейтинге ATP 34-ю строчку — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Акапулько. 1-й круг
28 февраля 2024, среда. 05:25 МСК
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 3
         
Кристофер Юбэнкс
34
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Рууд шесть раз подал на вылет при двух двойных ошибках, допустил семь невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Юбэнкс выполнил 10 эйсов, допустил три двойных ошибки на подаче при 14 невынужденных и не получил за матч ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Рууд сыграет с победителем матча между Душаном Лайовичем из Сербии (55-й в мировой классификации) и получившим уайлд-кард 18-летним мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (700-й в рейтинге ATP).

Календарь турнира ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка турнира ATP-500 в Акапулько
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